Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu 8 metrelik tekne, çekilerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu açıklarında tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin yardım isteği üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' botu bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne 'KIYEM-1' botuna halatla bağlanarak, Çanakkale Marina'ya çekildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-12-18 00:43:31



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