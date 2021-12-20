Başkan Tuncal, Covid-19’a yenik düştü

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Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı olan Niyazi Tuncal, korona virüs (Covid19) yenik düşerek hayatını kaybetti.

Başkan Tuncal için bugün Geyikli beldesi Yukarı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, esnaf odası başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.

Tuncal, kılınan cenaze namazının ardından Geyikli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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