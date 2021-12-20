Çanakkale'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Alzheimer hastası A.Ç.'nin (85) kaldığı yaşlı bakım merkezinde olmadığının fark edilip, bildirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Saraycık köyündeki yaşlı bakım merkezinde kalan A.Ç.'nin odasında olmadığını fark eden yetkililer, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Alzheimer hastası A.Ç. için jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekiplere, bölge halkı da destek veriyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-12-20 17:02:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.