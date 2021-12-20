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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 2 katlı binanın üst katında oturan Rıza Çepel (42), merdiven boşluğunda ölü bulundu.

İlçenin Ümmühan Mahallesi´nde yalnız yaşayan şeker hastası Rıza Çepel, evinin merdiven boşluğunda bugün akşam saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çepel´in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri soruşturma başlatırken, Çepel´in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-12-20 20:14:44



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