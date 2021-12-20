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Merdiven boşluğunda ölü bulundu

DHA

Merdiven boşluğunda ölü bulundu


İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 2 katlı binanın üst katında oturan Rıza Çepel (42), merdiven boşluğunda ölü bulundu.
İlçenin Ümmühan Mahallesi´nde yalnız yaşayan şeker hastası Rıza Çepel, evinin merdiven boşluğunda bugün akşam saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çepel´in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri soruşturma başlatırken, Çepel´in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2021-12-20 20:14:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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