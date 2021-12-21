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21 down sendromlu çocuktan Şehitler Abidesi’ne ziyaret 21 down sendromlu çocuk, 21 metre Türk bayrağı açarak Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti

İHA

21 down sendromlu çocuktan Şehitler Abidesi’ne ziyaret 21 down sendromlu çocuk, 21 metre Türk bayrağı açarak Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu öncülüğünde 7 farklı bölgeden gelen 21 down sendromlu çocuk, Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 21 metre Türk bayrağı açarak, sembolik şehit mezarlıklarında dua etti.
‘Melek yüzler Çanakkale’de duada’ sloganıyla 7 bölgeden gelen 21 down sendromlu çocuk ve aileleri, Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndaki şehitlikleri ziyaret etti. Şehitler Abidesi’nde 21 metre boyunda Türk Bayrağı açan down sendromlu çocuklar, daha sonra sembolik şehit mezarlıklarında dua ettiler.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Şehitler Abidesi’ne gelerek, down sendromlu çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilendi. Başkan Kaşdemir ile Federasyon Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, birbirlerine hediyeler takdim etti.
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda önemli bir gün yaşadıklarını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Şehitler Abidesi'ndeki tören alanı bugüne kadar birçok tören gördü ama gerçekten bugün bu meydanda yapılan en anlamlı törenlerden birini yaşıyoruz. Melek yüzler bugün Çanakkale'deki tarihi alanda Şehitler Abidesi’nde buluştu. Ve melek yüzler duada. Çanakkale hepimizin ortak değeri. Bu milletin ortak değeri. Bu milletin bütün unsurlarının ve fertlerinin ortak değeri. İnşallah bundan sonraki günlerde onları burada daha çok göreceğiz. Onlarla burayı daha anlamlı hale getireceğiz. İyi ki geldiler. Herkesi Çanakkale'ye bekliyoruz, davet ediyoruz. Çanakkale hepimizin ortak değeri ve paydası. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Onları unutmadık unutturmayacağız. Onları çok seviyoruz” dedi.
Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ise “Federasyon olarak 21 Aralık'ta 21 down sendromlu gencimizle 21 metre Türk bayrağımız ile şehitliğe geldik. Burada amacımız toplumsal farkındalık oluşturmak hem de şehitlerimizi unutmamak. Çünkü bu ülkede nefes alıyorsak şehitlerimizin sayesinde. Çanakkale bize göre Türkiye’nin en önemli değeri” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Şehitler Abidesi’nin önünde bulunan sembolik şehit mezarlarında dualar edildi.

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