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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li Turan: “Aziz milletimize müjdelerimiz devam ediyor”

İHA

AK Parti’li Turan: “Aziz milletimize müjdelerimiz devam ediyor”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, dünyada salgından dolayı yaşanan sıkıntıdan ilk kurtulacak ülkelerden birinin Türkiye olacağını söyledi.
Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların olumsuz etkilerinin Türkiye’de süratle silinmesi için adımlar atıldığını belirten Turan, “Maalesef salgının ekonomi üzerindeki negatif etkilerini bu dönemde daha çok hissediyoruz. Bu olumsuzlukların, işçimizin, işverenimizin, esnafımızın, memurumuzun ve tüm aziz milletimizin en az şekilde hissederek atlatması için gerekli adımları atmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında gençlerimizin eğitimlerine katkı sunacak burs ve kredi miktarında artışa gidilmesi, asgari ücrette olduğu gibi memurlarımızdan da damga ve gelir vergisinin alınmaması, BES’te devlet katkısı artışı gibi önemli müjdeleri oldu. Bizler “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düşüncesini siyasi hareketinin merkezine koymuş bir anlayışa sahibiz. İlk yola çıktığımız günden bu yana engelli kardeşlerimizin hem istihdam anlamında hem de sosyal yaşamlarında onlara engel olan hususları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyor, projeler üretiyoruz. Son olarak 21 Aralık Salı günü tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte engelli kardeşlerimizin araç alımlarındaki ÖTV muafiyet matrahı 330 bin TL’den 450 bin TL’ye yükseltildi. Aziz milletimize, hemşehrilerimize, gençlerimize ve engelli kardeşlerimize bu müjdelerin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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