Biga'da kardeş okul protokolü imzalandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kardeş okul protokolü imzalandı.

Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şadan Doğan Anaokulu ve Osmangazi İlkokulu arasında kardeş okul protokolü imzalandı. İmza törenine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO) Başkanı Şadan Doğan, Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nermin Kunt, Osmangazi İlkokulu Müdürü İsmail Atasoy ve Şadan Doğan Anaokulu Müdür Vekili Müberra Süzen katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, kardeş okul projesi ile okullar arası işbirliği ve desteği artırarak eğitim öğretim sürecine katkı sağlamak, üretken ve paylaşan dinamik okullar anlayışının geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Bilen, “Bu kapsamda okullarımız, eğitim hizmetlerine destek olmak, eğitimin kalitesini artırmak, öğrenciler arasında sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirerek, okul kültürlerinin tanıtımını sağlamak için fikir alışverişinde bulunularak ortak projeler yapacaklardır” dedi.

İmza töreninin ardından Şadan Doğan Anaokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet ederek çeşitli hediyeler dağıttılar.

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