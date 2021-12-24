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Çanakkale’de bir gencin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası Tıp fakültesini kazanan genci hayattan koparan alkollü sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

İHA

Çanakkale’de bir gencin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası Tıp fakültesini kazanan genci hayattan koparan alkollü sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında karar duruşması gerçekleştirildi. 3 ila 9 yıl arasında hapis cezası istenen Mehmet Ali Şahin’e çıkarıldığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Olay, 11 Ağustos Çarşamba günü gece geç saatlerde meydana gelmişti. BandırmaÇanakkale çevre yolunda seyir halinde olan Mehmet Ali Şahin (24) idaresindeki 17 ACH 528 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'e (20) Şakir Bey kavşağında çarpmış, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmıştı. Çevredeki diğer sürücülerin olayı polise bildirmesi üzerine araştırma başlatılmıştı. Ekipler, Mehmet Ali Şahin’i evinin önünde gözaltına alarak otomobilinin sol ön tarafının kazalı olduğunu belirlemişti. Mehmet Ali Şahin hakkında ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçu kapsamında iddianame hazırlanmış ve kabul edilmişti. Şüpheli Şahin'in olay anında 1.33 promil alkollü olduğu ve 70 kilometrelik hız sınırını aşarak 89 kilometre hızla Necati Kaan Şahin'e çarptığı tespit edilmişti.
Olayla ilgili dava 1 Eylül günü Biga Adliye Sarayı 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Tutuklu bulunan Mehmet Ali Şahin duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Sanık, ilk verdiği ifadesini mahkemede tekrarladı. Olay gecesi arkadaşıyla alkol aldıklarını, viyadük köprüsünün üzerinde aracının sol ön tarafında bir şey gittiğini gördüğünü, hayvan zannettiğini söyleyen sanık, çarptığını ve yoluna devam ettiğini dile getirdi. Mahkeme heyeti sanık, tanık ve avukatların beyanlarını dinledi.
Mahkeme heyeti 15 Ekim Cuma günü saat 15.00’da sanık Mehmet Ali Şahin’in olay yerine getirilerek keşif yapılmasına karar vermişti. Geniş güvenlik önlemleriyle olay yerine gelen Mehmet Ali Şahin, olay gecesi yaşananları aktardı. Hakim, savcı, sanık ve müşteki yakınlarının da olduğu keşif sırasında yol çift taraflı olarak da trafiğe kapatılmıştı.
Yapılan keşifte sanık hatalı bulunmuştu
Bilirkişi raporunda, sanık Mehmet Ali Şahin’in belirlenen hız limiti üzerinde araç kullandığı, alkollü araç kullandığı, önündeki araca takip mesafesine uymamak kurallarını ihlal ettiği için tam asli kusurlu kabul edilmişti. Raporda, 'hayatını kaybeden Necati Kaan Şahin'le ilgili olarak kazanın meydana gelmesinde hiçbir kusuru yoktur' denilmişti.
Yeni rapor talebi reddedilmişti
Sanık Mehmet Ali Şahin, bilirkişi tarafından yapılan keşif raporuna itiraz ederek, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Raporda, Necati Kaan Şahin'e çarparak ölümüne sebep olan Mehmet Ali Şahin'in asli kusurlu olduğu belirtildi. Sanık vekili rapora itiraz ederek yeniden rapor alınması talebi, mahkeme tarafından reddedilmişti.
‘Kaza değil, cinayet’ pankartları açıldı
Necati Kaan Şahin'in yakınları mahkeme öncesinde Biga Adliyesi önünde toplanarak ‘Kaza değil, cinayet’ pankartları ve merhum Şahin’in fotoğraflarını açtılar. Bir önceki duruşmada tutuksuz yargılanmasına karar verilen sanık Mehmet Ali Şahin’e bugün görülen karar duruşmasında 3 yıl 4 ay hapis cezası kararı çıktı.
Alkollü sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası kararı
Mahkeme karar tutanağında; “Sanığın sabit olan taksirle ölüme neden olma suçundan eylemine uyan, TCK'nın 851 maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın olayda TCK'nın 224 maddesi göz önünde bulundurularak, asli ve tek kusurlu kişi oluşu da dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle takdiren ve teşhiden sanığın 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın kaza sırasında bilinçli taksir ile suçu işlediği anlaşıldığından cezasında TCK'nın 223 maddesi uyarınca 1/3 oranında artırım yapılarak 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkileri lehine takdiri indirim kabul edilerek cezasının TCK'nın 621 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi” ifadeleri yer aldı.
“Ertelenmemek ve para cezasına çevrilmemek üzere bir karar verilmiştir”
Mahkeme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Şahin’in avukatı Aytaç Karaoğlu, “Mahkeme nispeten kısa sürdü denilebilecek bir yargılama sonucunda ‘bilinçli taksirden dolayı’ mahkumiyet kararı vermiştir. Bizce bu karar vicdanları rahatlatacak bir karar değildir. ‘olası kasıtla’ yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede istinaf mahkemesine başvuracağız ve Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını bekleyeceğiz. 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Ertelenmemek ve paraya çevrilmemek üzere verilmiş bir karar” dedi.
“Kimsenin vicdanı da bu cezayı uygun görmeyecektir”
Necati Kaan Şahin'in babası Mustafa Şahin, “Olayı takip etmeye devam edeceğiz. Mücadelemizi bırakmadık. Katil en yüksek cezayı alacak bütün mücadelemiz bunun için olacak. Bunun cezası 3 yıl 4 ay değildi. Hakim böyle uygun gördü ama biz görmüyoruz. Kimsenin vicdanı da bu cezayı uygun görmeyecektir. Dediğimiz gibi ‘olası kast’ ile yargılanması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Öte yandan, polis ekipleri sanık Mehmet Ali Şahin’in yakınları ile Necati Kaan Şahin’in yakınları arasında bir gerginliğin yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Sanık Mehmet Ali Şahin ve yakınları mahkemeye katılmadı.
Kaza öncesi üniversite sınavına giren Necati Kaan Şahin, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmıştı. Bu haberi alan aile ikinci kez yıkılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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