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Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

DHA

Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası


Mustafa SUİÇMEZ/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, elektrikli bisikletiyle seyir halindeki Necati Kaan Şahin'e (20) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Şahin (24), 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
Biga ilçesinde 11 Ağustos gecesi, 1.33 promil alkollü Mehmet Ali Şahin yönetimindeki 17 ACH 528 otomobil, elektrikli bisikletiyle giden Necati Kaan Şahin'e çarptı. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Şahin'in, kazadan önce en büyük hayalini gerçekleştirip, girdiği üniversite sınavında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.
Kazanın ardından kaçan Mehmet Ali Şahin, yakalanıp tutuklandı. Biga 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın 26 Kasım'da görülen duruşmasında sanık Şahin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
Bugün karar duruşması öncesi Necati Kaan Şahin'in annesi Nermin Şahin, babası Mustafa Şahin, yakınları ve çok sayıda vatandaş Biga Adliyesi önünde, 'Kaza değil, cinayet' pankartları açarak, "Hak, hukuk, adalet, kaza değil, cinayet' sloganları attı. Grup ardından duruşmayı izlemek için mahkeme salonuna geçti. 
Duruşmaya sanık Mehmet Ali Şahin katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Beyanların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Ali Şahin'i 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
'OLASI KAST İLE YARGILANMASINI İSTİYORUZ'
Karar sonrası açıklama yapan avukat Aytaç Karaoğlu, "Mahkeme nispeten kısa sürdü diyebilecek bir yargılama sonucunda, bilinçli taksirden dolayı mahkumiyet kararı vermiştir. Bizce bu karar vicdanı rahatlatacak bir karar değildir. Olası kast ile yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede istinaf edeceğiz. İstinaf Mahkemesi´ne başvuruda bulunacağız. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bekleyeceğiz. 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı, ertelenmemek, paraya çevrilmemek üzere verilmiş bir karar" dedi.
'KARARI KİMSENİN VİCDANI UYGUN GÖRMEYECEKTİR'
Kaan Necati Şahin'in babası Mustafa Şahin ise, "Olayı takip etmeye devam edeceğiz. Mücadelemizi bırakmadık. Katil en yüksek cezayı alacak. Bütün mücadelemiz bunun için olacak. Verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası değildi bunun cezası. Hakim böyle uygun gördü. Biz bu kararı uygun görmüyoruz. Kimsenin vicdanı da bunu uygun görmeyecektir. Biz yine dediğimiz gibi olası kast ile yargılanması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Mustafa SUİÇMEZ
2021-12-24 14:59:55

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