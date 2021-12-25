Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Bugün saat 15.32’de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 112 metre boyundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov isimli Rus savaş gemisi', saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.