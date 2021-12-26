Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılacak. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2021-12-26 17:00:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.