Rus savaş gemisi ‘Orsk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 09.45’te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçti. Savaş gemisi, Nara Burnu’nu da döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında, Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.