Çanakkale korona virüs artışında yine birinci sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide korona virüs vaka oranını gösteren haftalık insidans haritasını açıkladı. Bu sonuçlara göre, Çanakkale ilk 10 il arasında birinci çıktı.

Çanakkale'de 1117 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısı haftalık insidans haritasına göre, 456,84 olarak açıklandı. Çanakkale 27 Kasım3 Aralık tarihleri arasında da birinci çıkmıştı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 100 bin kişide en çok vaka görülen illeri de paylaştı. Buna göre en fazla vaka görülen ilk 3 il; Çanakkale, Kırklareli ve Ordu oldu. En az vaka görülen illerse Van, Hakkari ve Muş olarak belirtildi.

İnsanların kurallara uymadıkları için artış yaşandığını belirten İrfan Öz adlı vatandaş, “İnsanlar bu kafada gitmeye devam ederse bu virüs bitmez. Herkes aşısını olacak, maskesini takacak ve mümkün olduğunca kapalı yerlerde durmayacaklar. Çanakkale'de büyük bir ihtimalle gençler dikkat etmiyor. Ben bakıyorum, belirli bir yaşın üzerindekiler dikkat ediyor. Ama gençlere bakıyorum kıraathaneler, kafeler dolu. Herkes yakın mesafede birbirinin ağzının içine bakıyor ve sonuçta da böyle birinci oluyoruz” dedi.

Öte yandan, Çanakkale’nin işlek bölgelerinde bazı vatandaşların zaman zaman maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadıkları dikkatlerden kaçmadı.

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