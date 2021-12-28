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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşı hindileri el yakıyor

İHA

Yılbaşı hindileri el yakıyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde halk pazarında satışa çıkarılan yılbaşı hindilerinin fiyatı el yakıyor.
Çan ilçesinde kurulan halk pazarında ilçeye bağlı köylerde hindi yetiştiren köylüler yaklaşan yılbaşı öncesinde hindileri satışa sundular. Yetiştirdikleri dişi hindileri 300, erkek hindileri ise 400 liradan sattıklarını söyleyen Sami Keser, “Sekiz aydan bu yana bakıyorum. Hindilere mısır ve buğday veriyorum. Kendi yerimde bakıyorum. Devamlı yemleri önlerinde eksik olmuyor. Sürekli yem tüketiyorlar hindiler. 10 adet hindi ayda 2 çuval yem yiyor. Bugün Çan pazarına çıkardım. 9 kilo gelen erkek hindiyi 400 liradan satıyorum. Dişi hindiler biraz küçük olduğundan 300 liradan veriyorum” dedi.
Çan pazarında satışa sunulan hindi fiyatları el yakarken, çocukların da yoğun ilgi odağı oldu.

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