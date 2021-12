Çanakkale Sağlık Müdürlüğü'nden 'tedbir' uyarısı

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Sağlık Müdürlüğü'nce, kentteki vaka artışının önüne geçebilmek için her zamankinden daha duyarlı davranılması, hijyen, maske, mesafe kurallarına uyulmasını ve aşı olmayan vatandaşların aşı olması gerektiği çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı´nın illere göre haftalık vaka sayısı haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il 100 bin kişide 456,84 ile Çanakkale oldu. Vaka oranındaki artış üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Çanakkale olarak bu vaka artışının önüne geçebilmek için her zamankinden daha duyarlı davranmamız gerekmektedir" denildi.

Temizlik kurallarına, sosyal mesafeye her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Maskemizi mutlaka kullanmalı, sık sık kapalı ortamlarda havalandırma sağlanmalı, tüm vatandaşlarımızdan, özellikle de gençlerden ricamız; zorunlu olmadıkça kalabalık oluşabilecek ortamlarda bulunmamaları, aşı olmayan vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları, eksik dozu olanların dozlarını acilen tamamlamalarıdır. Hiç birimiz unutmamalıyız ki; bilimsel verilerin ışığında yeni çıkan varyantlarla mücadelenin yolu da aynıdır. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız. İlimizdeki hastane kapasitesinin sürdürülebilir olması, sunulan sağlık hizmetlerinin devam edebilmesi ve de aksaklıklara mahal verilmemesi için; tüm vatandaşlarımızın Covid-19 aşılarını yaptırmaları ve maske, kontrollü mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına bu süreçte daha da çok özen gösterilmesi kaçınılmazdır. Bu mücadeleye katılmazsak ve kurallara uyulmazsa vaka artışı kaçınılmaz olacaktır" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-12-28 16:21:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.