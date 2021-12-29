Bozcaada´ya bazı feribot seferleri iptal

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den ise saat 11.00 seferleri iptal edildi. Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılıp yapılmayacağının da ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-12-29 09:31:05
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