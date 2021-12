Başkan Erdoğan: “Kış kurslarımıza yoğun ilgi var”

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Belediyesi’nin Bilgi Evlerinde devam eden ücretsiz kış kurslarını ziyaret etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ada Bilgi Evi, Alişdede Bilgi Evi, Cumhuriyet Bilgi Evi ve Şirintepe Bilgi Evi’nde yoğun şekilde süren 20212022 dönemi ücretsiz kış kurslarını ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti. Çocuğundan yetişkinine her yaş grubuna hitap eden onlarca farklı kursun devam ettiği Bilgi evlerinde eğitmenlerden bilgi alan Başkan Erdoğan, sportif, eğitici, öğretici ve eğlendirici içeriklerin halka büyük katkısı olduğunu söyledi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Ziya Özkan’ın da eşlik ettiği ziyarette çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan’a faaliyetler anlatıldı. Kursları tek tek gezerek kurslara katılan ve kış kurslarına yoğun ilgi duyulduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, “Etütlerden akıl ve zeka oyunlarına, kemandan spora kadar onlarca kursumuz Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere dört bilgi evimizde kurslarımız yoğun katılımla devam ediyor. Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarımızın en güzel örneği olan kış kurslarımız yaş grubu olarak her yaştan kursiyeri ağırlıyor. Faal bir şekilde süren kurslarımıza sezon boyunca kayıtlarımız devam ediyor. Çocuklarımız, vatandaşlarımız her zaman kayıt yaptırabilir. Etkili ve verimli kurslarımızda eğitim gören tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kursiyerler Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a çalışmalardan dolayı teşekkür ederken, çocuklara ikramda bulunuldu.

