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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de Covid-19 sempozyumu gerçekleştirildi

İHA

Çanakkale’de Covid-19 sempozyumu gerçekleştirildi

Covid19 Çanakkale Sempozyumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşti.
Sempozyuma; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Okhan Akdur, Prof. Dr. Pelin Kanten, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Hasan Keser, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz, ÇOMÜ Hastaneleri Başmüdürü Serap Yontar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarını sırasıyla Sempozyum Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş gerçekleştirdi.
Covid19 salgınından bu zamana kadar yaşanan süreci anlatan Sempozyum Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, “2021 yılında sadece ÇOMÜ Acil Servisine Covid19 şüphesiyle başvuran hasta sayısı 25 bin. Bu rakam azımsanacak bir rakam değil. Bu rakam bu savaşın halen bitmediğini ve bizim de halen savaş alanı içinde olduğumuzu gösteriyor. Bu sempozyumda; tanıdan acil servisteki bu hastaların yönetimine, tedavilerine, yoğun bakımda aldıkları hizmetin ayrıntılarını güncel literatür eşliğinde, bu konuda çok deneyimli öğretim üyeleri ile konuşacağız. Bunun dışında özel hasta gruplarında Covid19’u, sahada bu konuda yapılan çalışmaları ele alacağız” dedi.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen ve Covid19 ile mücadelede görev alan herkese teşekkür ederek, sempozyumda dünden bugüne Covid19’un ne duruma geldiği üzerine konuşmaların gerçekleşeceğini bildirdi ve öğretim üyelerinin 2022 yılı içinde Çanakkale özelinde yapacakları çalışmaları artırmalarını istedi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Covid19 ile mücadelede en önemli silahın aşı olduğunun altını çizerek sözlerini bitirdi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de tüm kamu kurumlarının salgın hastalıkla mücadele edildiğini belirten Vali İlhami Aktaş, “Ülkemizin sağlık alt yapısının son yıllarda iyileştirilmesinin verdiği avantaj ile dünyanın en gelişmiş ülkelerinden daha iyi pandemi yönetimi süreci gerçekleştiriyoruz. Bu da bu salonda ve ülkemizdeki sağlıkçıların sayesinde oldu. Basından da gördüğümüz gibi birçok ülkede bir tercih yapılması gerekti ve bazı gruplar ölüme terk edildi. Ülkemizde bu tür kötü manzaralarla karşılaşmadık ve hangi aşamada olursa olsun tedaviye ihtiyacı olan herkese tüm imkânlar sağlanarak vatandaşa hizmet edildi. Bu hastalıkla mücadelede bilimin bize söylediği tek silah aşı. Normal rutin aşılarımızı ve hatırlatma dozlarımızı yaptırmalıyız. İlimizde kaybettiğimiz birçok hastamız aşısız. Lütfen aşılarınızı olun” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Covid19 pandemi sürecinde hizmet veren ve sempozyuma katkı sunan sağlık yöneticilerine, akademisyenlere teşekkür belgesi ve plaketleri takdimi edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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