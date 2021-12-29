Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle KabatepeGökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Yarın, KabatepeGökçeada hattında, Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00'da, Gökçeada'dan ise saat 07.00'de seferler yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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