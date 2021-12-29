Bozcaada´ya bazı feribot seferleri iptal (2)

Soylu ve İmamoğlu'ndan İBB'yle ilgili teftiş açıklaması!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GÖKÇEADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan ise saat 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-12-29 21:33:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.