Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal



Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-12-30 09:20:54



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