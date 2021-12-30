Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle KabatepeGökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, KabatepeGökçeada hattında Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.