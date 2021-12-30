Çanakkale Boğazı, trafiğe tek yönlü kapatıldı



Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı, 2 tanker ve 4 konteyner gemisinin geçiş güvenliği nedeniyle güneyden kuzeye tek yönlü olarak, saat 17.30'a kadar trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), kuzeyden güneye seyreden 2 tanker ve 4 konteyner gemisinin geçişi için saat 04.45'te boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. İlk olarak 277 metre uzunluğundaki Bahama Adaları bayraklı 93 bin 844 grostonluk 'LNG Berge Arzew' ve 399 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 232 bin 618 grostonluk 'MSC Gulsun', Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Gün içinde ise 303 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 73 bin 819 grostonluk 'MSC Marianna', 333 metre uzunluğundaki Nijerya bayraklı 161 bin 45 grostonluk 'Tulja Tanv', 335 metre uzunluğundaki Almanya bayraklı 93 bin 750 grostonluk 'Colombo Express', 365 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 140 bin 96 grostonluk 'MSC Maria Saveria', boğaz geçişi yapacak.

Gemilerin geçişi nedeniyle saat 17.30'a kadar tek yönlü olarak transit geçişlere kapalı kalacak Çanakkale Boğazı'nda trafik, saat 18.00'de normale dönecek. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-12-30 11:13:27



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