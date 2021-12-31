Çanakkale'de 312 şişe 'sahte içki' ele geçirdi; 3 gözaltı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı öncesinde satışa hazır 312 şişe sahte içki ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde sahte içki kaçakçılığının ve satışının önlenmesine yönelik Bayramiç ilçesi Ağaçköy mevkiinde operasyon düzenledi. Operasyonda bir ticari araç içinde yapılan aramada satışa hazır 312 şişe sahte rakı ele geçirildi.

Jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-12-31 20:39:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.