1915 Çanakkale Köprüsü´nde geri sayım başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1915 Çanakkale Köprüsü´nde geri sayım başladı

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü´nde geri sayım başladı


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)1915 Çanakkale Köprüsü´nde araç geçiş yolunun asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çanakkale Boğazı´nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak köprü, Çanakkale Deniz Zaferi´nin 107´nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart´ta açılacak.
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. 5 bine yakın çalışanın 24 saat aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla köprü tamamlanma aşamasına geldi. 318 metre yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihini simgeleyen köprünün Gelibolu ve Lapseki yakalarındaki kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı. Son olarak da geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katıldığı törenle, araç geçiş yolunda son tabliye bloğunun montajı yapıldı ve Avrupa ile Asya kıtaları köprüyle birbirine bağlanmış oldu. Ardından köprüde kaynak ve izolasyon ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı yapıldı. 680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü´nün araç geçiş yolunda asfaltlama çalışmaları ise devam ediyor. Toplamda 4 bin 608 metrelik yol asfaltlandıktan sonra 1915 Çanakkale köprüsü açılışa hazır hale gelecek.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi´nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Böylece Çanakkale Boğazı 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz geçilebilecek. 
2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU 
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.
'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2022-01-01 09:39:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çan’da yeni yılın ilk denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Çan’da yeni yılın ilk denetimleri yapıldı
Çanakkale'de 312 şişe 'sahte içki' ele geçirdi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 312 şişe 'sahte içki' ele geçirdi; 3 ...
Emin’e en anlamlı yeni yıl hediyesi
YEREL HABERLER Emin’e en anlamlı yeni yıl hediyesi
AK Parti’li Makas 2021 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER AK Parti’li Makas 2021 yılını değerlendirdi
Bozcaada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal (2)
YEREL HABERLER Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal (2)
Biga’lı öğrenciler Çanakkale Şehitliğini gezdi
YEREL HABERLER Biga’lı öğrenciler Çanakkale Şehitliğini gezdi
Jandarma 2021 yılında zehir tacirlerine göz açtırmadı
YEREL HABERLER Jandarma 2021 yılında zehir tacirlerine göz açtırmadı
Çanakkale Boğazı, trafiğe tek yönlü kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı, trafiğe tek yönlü kapatıldı
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal
YEREL HABERLER Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.