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2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı


Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 2021 yılında düzenlenen 55 operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 1911 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 2021'de düzenlenen 55 operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 1911 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Yunanistan unsurlarınca motorları sökülüp, lastik botları demir çubuklarla patlatılarak, Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler kurtarılırken, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getiriliyor. Burada sağlık kontrolleri ve işlemleri yapılan göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderiliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2022-01-01 13:05:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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