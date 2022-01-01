Başkan Erdoğan’dan çat kapı yeni yıl ziyaretleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdoğan’dan çat kapı yeni yıl ziyaretleri

İHA

Başkan Erdoğan’dan çat kapı yeni yıl ziyaretleri

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, çat kapı ziyaret ettiği vatandaşları ve yeni yıla görevi başında giren çalışanları ziyaret etti.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yılın son gününü yoğun bir programla geçirerek gönülleri fethetti. Başkan Erdoğan, 2021’in son saatlerinde eşi Feride Erdoğan ile birlikte çat kapı misafir olduğu evlerde 7’den 70’e herkesin yeni yılını kutladı. Çocuklara hediyeler veren, onların mutluluğuna şahit olan Başkan Erdoğan ailelerle sohbet ederek, 2022’nin sağlık ve huzur içinde geçmesini temenni etti.
Başkan Erdoğan daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Prof. Dr. Mustafa Karataş Söyleşi ile Fetih Gecesi Özel Programına katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kur’anı Kerim Tilaveti ve Türk Tasavvuf Musikisi İlahi grubunun dinletileri sunuldu.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yeni yılın ilk saatlerine doğru 2022’ye görevleri başında giren kamu personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci ile Belediye Meclis Üyelerinin eşlik ettiği ziyarette Biga Devlet Hastanesi, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında kamu personeline meyve paketi ikramında bulunuldu. Yılbaşında görev başında olan personelle ve halkın huzuru için sahada olan polis ekipleriyle sohbet eden Başkan Erdoğan ve beraberindekiler Biga Devlet Hastanesi ve Özel Biga Can Hastanesi acil servisinde bulunan hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulunarak yeni yılını kutladı.
2022 yılının sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini dileyen Başkan Erdoğan, “Yeni yılda hep birlikte başta sağlık olmak üzere huzur, mutluluk, iyilik ve refahlık diliyoruz. 2020 ve 2021 yıllarını zor günlerle geçirdik ama yardımlaşma ve dayanışma içinde her türlü zorluğun üstesinden geldik. Yeni yılın ilk saatlerinde de mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat halkımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için çalışan sağlık çalışanlarımızı, polisimizi, askerimizi, itfaiyemizi yalnız bırakmadık. Yeni yılını kutladığımız arkadaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum. Ayrıca hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızı da ziyaret ederek geçirmiş olsun dileklerimizi iletip hal hatırlarını sorduk. İnşallah 2022 kazasız, belasız sağlık dolu bir yol olur. Hep birlikte Biga’mız için gece gündüz çalışmayı ve hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Herkese kolaylıklar ve başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan’ın 2021 yılında bin 911 düzensiz göçmeni ölüme terk etti
YEREL HABERLER Yunanistan’ın 2021 yılında bin 911 düzensiz göçmeni ...
2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER 2021'de Yunanistan'ın geri ittiği 1911 kaçak göçmen ...
Kaymakam Göktaş görev başındaki personeli yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Göktaş görev başındaki personeli yalnız ...
1915 Çanakkale Köprüsü´nde geri sayım başladı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü´nde geri sayım başladı
Çan’da yeni yılın ilk denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Çan’da yeni yılın ilk denetimleri yapıldı
Çanakkale'de 312 şişe 'sahte içki' ele geçirdi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 312 şişe 'sahte içki' ele geçirdi; 3 ...
Emin’e en anlamlı yeni yıl hediyesi
YEREL HABERLER Emin’e en anlamlı yeni yıl hediyesi
AK Parti’li Makas 2021 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER AK Parti’li Makas 2021 yılını değerlendirdi
Bozcaada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal (2)
YEREL HABERLER Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal (2)
Biga’lı öğrenciler Çanakkale Şehitliğini gezdi
YEREL HABERLER Biga’lı öğrenciler Çanakkale Şehitliğini gezdi
Jandarma 2021 yılında zehir tacirlerine göz açtırmadı
YEREL HABERLER Jandarma 2021 yılında zehir tacirlerine göz açtırmadı
Çanakkale Boğazı, trafiğe tek yönlü kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı, trafiğe tek yönlü kapatıldı
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal
YEREL HABERLER Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.