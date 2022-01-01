Çanakkale’de jandarmadan sahte rakı operasyonu

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda 312 şişe sahte rakı ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç ilçesinde dün akşam saatlerinde yeni yıla saatler kala düzenlediği operasyonla 312 şişe sahte rakı ele geçirdi. Panelvan araç içerisinde satışa hazır halde bulunan sahte rakılara el konulurken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.