Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı (2)

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LAPSEKİ-GELİBOLU SEFERLERİ BAŞLADI

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi'ndeki yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılırken, geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri ise saat 08.50 itibarıyla yeniden yapılmaya başlandı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ

2022-01-03 09:29:11



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