Yoğun sis nedeniyle kapanan Çanakkale Boğazı açıldı (3)

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GEMİ TRAFİĞİ BAŞLADI

Marmara Denizi'ndeki yoğun sis nedeniyle saat 04.15'te transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, bölgede sisin etkisini kabetmesiyle yeniden gemi trafiğine açıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez

2022-01-03 11:20:46



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