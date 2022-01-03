Yoğun sis nedeniyle kapanan Çanakkale Boğazı açıldı (3)

GEMİ TRAFİĞİ BAŞLADI
Marmara Denizi'ndeki yoğun sis nedeniyle saat 04.15'te transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, bölgede sisin etkisini kabetmesiyle yeniden gemi trafiğine açıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez
2022-01-03 11:20:46
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