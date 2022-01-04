Vali Aktaş Çan Hükümet Konağı binası inşaatını inceledi

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yapımı devam eden Çan Hükümet Konağı binası inşaatını inceledi.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Şahin’in de bulunduğu incelemelerde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan Hükümet Konağı yeni hizmet binasının yapımında gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Aktaş, yapım çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Çan Hükümet Konağı yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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