Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle KabatepeGökçeada ile GeyikliBozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada; KabatepeGökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den saat ile 19.00, GeyikliBozcaada hattında ise, Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.