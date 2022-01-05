Çanakkale Müzesi'nin kuruluş tarihini anlatan belgeler kamuoyuyla paylaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Müzesi'nin kuruluş tarihini anlatan belgeler kamuoyuyla paylaşıldı

DHA

Çanakkale Müzesi'nin kuruluş tarihini anlatan belgeler kamuoyuyla paylaşıldı


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)TROYA Müzesi uzmanlarının, devlet arşivlerinde yaptıkları araştırmada, kentte en eski kamu kurumlarından birisinin Çanakkale Müzesi olduğu belgelendi. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Çanakkale Müzesi'nin kuruluşuna ilişkin çok önemli bir belgeye rastladık. 1911 yılına ait belge. Bu belge ile ilk müze binası olarak kullanılan yerin bilinen Ermeni Kilisesi olmadığını tespit etmiş olduk. İlk müze binası, bugün öğretmen evi olan Çanakkale İdadisi, yani Çanakkale Lisesi olduğunu tespit etmiş olduk" dedi.
Troya Müzesi'nde görevli uzmanlar, Çanakkale Müzesi´nin kuruluş tarihiyle ilgili araştırma yaptı. Geçen yıl eylül ayında başlayan çalışmalar aralık ayında tamamlandı. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Müze Müdür Yardımcıları Kemal Çibuk, Sinem Düzgören, müze uzmanları Musa Tombul, Özgür Çavga, Osman Çapalov, Hasan Taylan, Ayşenur Bozkurt, Manolya Tükel, Derya Güney, Güney Can Gülşan, Nurver Ferendeci, Betül Özmen, Gonca Dikenci, Hazal Fırat, Özdem Güneri tarafından Devlet Arşivleri'nde yapılan araştırmada Çanakkale Müze'sinin 1911 yılında bugünkü öğretmen evinin bulunduğu Çanakkale İdadisi'nde kurulduğu tespit edildi. Müzenin ilk müdürü, ilk hademesi ve koleksiyon gelişmesin yönelik belgeler de kamuoyuyla paylaşıldı. 
Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Çanakkale'deki müzecilik tarihçesi üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Kurumsal geçmişimizi daha iyi öğrenmeye çabaladık. Birçok yayında Çanakkale Müzesi'nin kuruluş tarihi ve yeri farklı gösteriliyordu. Çalışmalarımızın büyük bir kısmını devlet arşivlerinde yürüttük. Çanakkale Müzesi'nin kuruluşuna ilişkin çok önemli bir belgeye rastladık. 1911 yılına ait belge, Çanakkale Müze Şubesi'nin kurulmasından bahsediyor. Hatta ilk belge, Çanakkale Müze Şubesi'nin kurulabilmesi için bir ödenek talebine ilişkin. 10 bin kuruşluk bir ödenek talebinde bulunuyor. Ardından bu bütçenin sağlandığını gördük. İlk müze binası olarak kullanılan yerin bilinen Ermeni Kilisesi olmadığını tespit etmiş olduk. İlk müze binası, bugün öğretmen evi olan Çanakkale İdadisi, yani Çanakkale Lisesi olduğunu tespit etmiş olduk" dedi.
`EN ERKEN MÜZECİLİK GİRİŞİMLERİNDEN´
Devlet arşivlerinde ortaya çıkan müze ile ilgili belgeler hakkında bilgi veren Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, şöyle devam etti:
"Müze-i Osmaniye Müdürlüğü'nden Maarif Nezareti´ne, yani Milli Eğitime gönderilen 15/07/1911 tarih ve 506 sayılı yazıda, Çanakkale Müze hademeliğine 100 kuruş maaşla Hamza Ağa´nın atandığı belgeleniyor. Yani müzenin ilk hademesi 1911 yılı temmuzunda işe giren Hamza Ağa. O dönemdeki Maarif Müdürümüz Sermet Efendi. Çanakkale Müzesi´nin de ilk müdürü oluyor. Müzenin kuruluş tarihinin 1911 yılı olduğu tespit edildi. Osmanlı döneminde 1911 yılında başlayan müzecilik neye tekabül ediyor. İlk müzemiz bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi, ardından Bursa ve Sivas açılıyor. Çanakkale Müzesi'nin ise Osmanlı topraklarında yapılmış en erken müzecilik uygulamalarından, müzecilik girişimlerinden biri olduğunu görüyoruz. Anadolu'da, Bursa ve Sivas´tan sonra Çanakkale Müzesi en erken tarihlerde açılan müze olarak karşımıza çıkıyor. Çanakkale Müzesi'nin 111'inci yılını bu yıl hep beraber kutluyor olacağız. Bu belge aynı zamanda Türk müzeciliğinin ne kadar eskiye ve geçmişe uzandığını, fakat üzerindeki tozu atmamız gerektiğini, üzerinde çalışma yapmamız gerektiğini bizlere gösterdi. Dolayısıyla Çanakkale müzeciliği için olduğu kadar Türk müzeciliği için de son derece önemli bir belge. Çanakkale'de en eski kamu kurumlarından birisinin de Çanakkale Müzesi olduğu belgelenmiş oldu."DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2022-01-05 14:19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale’nin ilk müzesi 111 yaşında Çanakkale Müzesi ilk kez Ermeni Kilisesi’nde değil, Öğretmen Evi binasında kurulmuş
YEREL HABERLER Çanakkale’nin ilk müzesi 111 yaşında Çanakkale Müzesi ...
Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal 
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal 
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal 
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal 
Vali Aktaş Çan Hükümet Konağı binası inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Vali Aktaş Çan Hükümet Konağı binası inşaatını ...
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kampus faresi tutuklandı
YEREL HABERLER Kampus faresi tutuklandı
Üniversite yerleşkesinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Üniversite yerleşkesinden hırsızlık yapan şüpheli ...
Çan’da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Çan’da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
AK Parti'li Arslan: 1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini oluşturacak
YEREL HABERLER AK Parti'li Arslan: 1915 Çanakkale Köprüsü kendi ...
Başkan Yavuz güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Yavuz güven tazeledi
(Görüntülü) TROYA'NIN ZİYARETÇİLERİNİ LAVANTA TARLALARI KARŞILAYACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) TROYA'NIN ZİYARETÇİLERİNİ LAVANTA ...
Yoğun sis nedeniyle kapanan Çanakkale Boğazı açıldı (3)
YEREL HABERLER Yoğun sis nedeniyle kapanan Çanakkale Boğazı açıldı ...
Troya Ören Yeri’ne gelen yerli ve yabancı turistleri lavanta tarlaları karşılayacak
YEREL HABERLER Troya Ören Yeri’ne gelen yerli ve yabancı turistleri ...
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı (2)
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.