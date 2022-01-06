Ağrıyla gittiği hastanede karnından 3 kiloluk böbrek tümörü çıkarıldı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de ağrı ve idrarda kanama şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan Fatma Koç'un karnından (68) 15 santimetre çapında, 3 kilo ağırlığında böbrek tümörü çıkarıldı.

Ayvacık ilçesi Behram köyünde yaşayan Fatma Koç, 21 Aralık 2021'de ağrı ve idrarda kanama şikayetiyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Seyrek'in gerçekleştirdiği kontrollerde Fatma Koç'ta böbrek tümörü teşhis edildi. Koç, ameliyata alındı. Op. Dr. Mahir Seyrek ve Op. Dr. Ali Turunç tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik operasyonla Fatma Koç´tan 15 santimetre çapında ve 3 kilo ağırlığında böbrek tümörü çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Fatma Koç, 3 Ocak'ta taburcu edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-01-06 12:55:58



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