Biga'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin takibi sonucu bir araçta çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Balıkesir'in Gönen ilçesinde de 2 ayrı eve eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 77.16 gram metamfetamin, 17.57 gram esrar, 58 adet extasy, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ile 11 adet mermi, 2 adet boş şarjör, 1 adet döner bıçağı, 1 adet kama tarzı bıçak ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 lira ele geçirildi. Şüpheli E.K. ile S.Y. adlı zanlılar Biga Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.