Çanakkale’de ulaşım ve içme suyuna zam

Çanakkale Belediyesi’nin 2022 yılının ilk meclis oturumunda şehir içi toplu ulaşıma ve içme suyuna zam kararı çıktı.

Çanakkale Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı dün saat 17.00’da gerçekleştirildi. Gündeme dair birçok konu ele alınırken en dikkat çeken konu ise şehir içi toplu ulaşım ve içme suyu için alınan zam kararlarıydı. Şehir için toplu ulaşım ile içme suyuna yüzde 36 oranında zam kararı alındı.

Konutta akıllı sayaç kullananlar metreküpü 3.15 TL’den, mekanik sayaç olanlar 010 metreküp arasında 4,77 TL’den, 1130 metreküp arasında 5.45 TL’den, 30 metreküp ve üzerinde 30 TL’den ödeme yapacaklar.

Mücavir konutlarda akıllı sayaç kullananlar metreküpü 4.60 TL’den, mekanik sayaç olanlar 010 metreküp arası 6.13 TL, 1130 metreküp arası 6.54 TL’den, 30 metreküp ve üzeri kullanım yapanlar ise 35 liradan ödeme yapacaklar.

İçme suyuna 6 ay sonra 2’nci zam gelebilir

Çanakkale Belediye Meclisi’nde içme suyu için alınan yüzde 36’lık zam kararının 6 aylık süreci kapsadığını ve Haziran ayında yeniden mecliste görüşülerek ikinci bir zam kararı alınabileceği bildirildi. Zam kararı oylamasında CHP’li meclis üyeleri evet, AK Parti’li meclis üyeleri hayır, İyi Parti ve MHP’li meclis üyeleri çekimser kaldı. Zam kararı oy çokluğu ile 10 Ocak Pazartesi günü yürürlüğü girecek.

Şehir içi ulaşıma da yüzde 36’lık zam

Çanakkale Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci önemli gündem maddelerinden biri de şehir içi toplu ulaşım zammıydı. Plan bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu görüşmelerinin okunmasının oylamaya geçildi. Oylamada CHP’li meclis üyeleri evet, AK Parti’li meclis üyeleri hayır, İyi Parti ve MHP’li meclis üyeleri çekimser kaldı. Yüzde 36’lık zam kararı oy çokluğu ile meclisten geçti.

Buna göre, Tam 3.60 TL’den 4.90 TL’ye, öğrenci 2.20’den 3 TL’ye çıktı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi içerisinde indi bindi ücreti ise 65 kuruştan 1 TL’ye çıkarıldı.

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