Rumen mayın gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait mayın gemisi 'ROS Vice Admiral Constantin Balescu', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 14.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait, 78 metre boyundaki 274 borda numaralı mayın gemisi 'ROS Vice Admiral Constantin Balescu', saat 15.45'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen mayın arama gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rumen mayın gemisine, boğaz geçişi sırasında, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2022-01-07 16:14:39
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