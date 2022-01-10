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KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki TIR'a çarpan Birkan Gugul yönetimindeki otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden diğer 4 kişinin Hasan Tahsin Ergün, Damla Aytaş, İlknur Arslan ve Eda Ertekin olduğu belirlendi. Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2022-01-10 09:14:34



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