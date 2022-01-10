3'ü üniversiteli kız öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada, hız kadranı 230´da takılı kalmış (2)

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybettiği otomobilin çarptığı TIR´ın sürücüsü Taha Kurtoğlu, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Taha Kurtoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa SUİÇMEZAyhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZAyhan AKKAYA

2022-01-10 18:47:46



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