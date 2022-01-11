Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle KabatepeGökçeada ile GeyikliBozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bugün GeyikliBozcaada hattı ile Kabatepe Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, GESTAŞ, 12 Ocak Çarşamba günü Geyikli Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.