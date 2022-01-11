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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 5 bin 427 lira oldu

İHA

Biga Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 5 bin 427 lira oldu

Biga Belediyesi ve Biga Kent Hizmetleri A.Ş. ile Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında kabul edilen toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.
Biga Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Biga Belediyesi çatısı altında Biga Kent Hizmetleri A.Ş.’ye bağlı olarak görev yapan 326 işçiyi kapsayan toplu sözleşmede en düşük maaş 5 bin 427 lira olarak belirlendi.
Biga Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine; Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Biga Kent Hizmetleri A.Ş Müdürü Ahmet Turan, Hizmetİş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz, Biga Belediyesi İşyeri Temsilcisi Uğur Atan, Kent Hizmetleri A.Ş. İşyeri Temsilcisi Hakan Kurt, Belediye müdürleri ve personeli katıldı.
“Hepimizin patronu Biga halkıdır”
İmza töreninde konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Çok kıymetli mesai arkadaşlarım yeni yılımız kutlu olsun. Allah 2022 yılında hepimize, tüm insanlığa ilk önce sağlık, mutluluk ve huzur nasip etsin. Sendikamızla görüşmelerimizde güncel durumları da değerlendirip, ilgili müdürlüklerimizle görüşerek olumlu ve güzel bir sonuca vardık. Her zaman dediğimiz gibi hak eden hak ettiğini alması gerekiyor. Ben öncelikle yapmış olduğunuz çalışmalardan, işinize vermiş olduğunuz önemden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği üzere patronumuz tüm Biga’da yaşayan hemşehrilerimizdir. Bazı işyerlerinde patron vardır ama burada patron Belediye Başkanı değil bu şehirde yaşan tüm hemşehrilerimiz bizim patronumuzdur. Bizler sahada veya hizmet binalarımızda olsun yaptığımız her işi hakkını vererek güzel bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu duyarlılığı hepinizden bekliyoruz” dedi.
“Biga Belediyesi’nde en düşük maaş 5 bin 427 liradır”
Yeni zam oranını açıklayan Başkan Erdoğan, “Biga Belediyesi’nde kadrolu işçi olarak en düşük günlük yevmiye oranı yüzde 30 zamla ilk 6 ay 167 TL’den 254 TL’ye çıkartılmıştır. İkinci 6 ay içinde ise yine yüzde 7,5 artı enflasyon farkı da buna ilave edilerek maaşlara yansıyacaktır. Biga Belediyemizde en düşük personel maaşı ikramiyeler dahil 5 bin 427 lira olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. 5 bin 427 liranın içerisinde bayram, çocuk, öğrenim, sorumluluk ve ek yardımlar bulunmamaktadır. Bayramlarda ya da sorumluluk alan arkadaşlarımızın maaşlarına ayrıca ilave edilecektir. Ben sizlere kazasız belasız olarak çalışmalarınızda kolaylıklar dileyip, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim bizlere en güzelini yapmayı nasip etsin. Ayrıca daha önceki dönemde hiç mesai almayan Biga Belediye personelimiz bizim dönemimizde mesaiye kaldığı zaman mesai ücretleri düzenli bir şekilde maaşlara ilave yapıldı. Yine banka promosyonuyla ile alakalı çalışmayı biliyorsunuz. Sizlerin hakkını koruyarak en yüksek promosyonu sizlerin hesabına yatırmış olduk. Yine ikramiyeler daha önce 36 gün üzerinden hesaplanıyordu ama biz bunu 40 güne çıkardık. 40 gün üzerinden hesaplama yapılarak maaşlarınıza ilave yapılacak” diye konuştu.
Son olarak imza töreninin sade şekilde yapıldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, “Sendika başkanımızın bugün için farklı bir organizasyonu vardı ancak şehrimizde meydana gelen ve esnaf kardeşimizi, Belediye Meclis Üyesi Tamer abimizin oğlunu ve üniversite öğrencilerimizi elim bir trafik kazasında kaybettik. Bu nedenle sade bir tören olmasını istedik. Kazada vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve tüm Bigalı hemşehrilerimize sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah” dedi.
Konuşmaların ardından imzalar atılarak sözleşmenin hayırlı olması temennisi ifade edildi. Hizmetİş Sendikası, Başkan Erdoğan’a çiçek takdim ederken, Belediye personeline ikramda bulunuldu.

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