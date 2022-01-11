Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi M.Ş., tutuklandı. M.Ş.'nin 15 suçtan da arandığı belirtildi.
Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar eden M.Ş.´nin Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 3 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.Ş.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, düzenlenen operasyonla M.Ş.´yi sahte kimlikle yakaladı.
M.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2022-01-11 15:17:02
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