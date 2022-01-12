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Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada'ya 2 gündür sefer yapılamıyor (2)

DHA

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada'ya 2 gündür sefer yapılamıyor (2)


YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI
Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken, yüksek kesimlerdeki köyler ise karla kaplandı. Çanakkale Boğazı'nda tipi nedeniyle 1915 Çanakkale Köprüsü de zaman zaman gözden kayboldu. İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle köy yollarında biriken karları küreme çalışması yapılıyor. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Lapseki ilçesine bağlı Şahinli köyü oldu. İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle bu köyden çevre köylere giden yollarda da kar küreme çalışması yapıldı.Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2022-01-12 12:59:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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