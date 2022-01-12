Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada'ya 2 gündür sefer yapılamıyor (2)



YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken, yüksek kesimlerdeki köyler ise karla kaplandı. Çanakkale Boğazı'nda tipi nedeniyle 1915 Çanakkale Köprüsü de zaman zaman gözden kayboldu. İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle köy yollarında biriken karları küreme çalışması yapılıyor. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Lapseki ilçesine bağlı Şahinli köyü oldu. İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle bu köyden çevre köylere giden yollarda da kar küreme çalışması yapıldı.Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2022-01-12 12:59:11



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