Deniz ulaşımının durduğu Gökçeada'da 2 hasta, Deniz Kuvvetleri helikopteriyle sevk edildi

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ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin kar ve fırtına nedeniyle 2 gündür feribot seferlerinin yapılamadığı Gökçeada ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle alınan 2 hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter, kar ve fırtına nedeniyle 2 gündür feribot seferlerinin yapılamadığı Gökçeada ilçesindeki 2 hastanın Çanakkale´ye sevki için havalandı.

Milli Savunma Bakanlığı´nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gökçeada´da düşme sonucu yaralanan vatandaşımız ile felç geçiren bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Gökçeada´dan alınarak, Çanakkale´ye tahliye edildi. Her iki vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterle Çanakkale'ye getirilen hastalar, 2 ayrı ambulans ile Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-01-12 23:48:40



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