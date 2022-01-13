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Deniz ulaşımının durduğu Gökçeada'da 2 hasta, Deniz Kuvvetleri helikopteriyle sevk edildi

DHA

Deniz ulaşımının durduğu Gökçeada'da 2 hasta, Deniz Kuvvetleri helikopteriyle sevk edildi


ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin kar ve fırtına nedeniyle 2 gündür feribot seferlerinin yapılamadığı Gökçeada ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle alınan 2 hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter, kar ve fırtına nedeniyle 2 gündür feribot seferlerinin yapılamadığı Gökçeada ilçesindeki 2 hastanın Çanakkale´ye sevki için havalandı.
Milli Savunma Bakanlığı´nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gökçeada´da düşme sonucu yaralanan vatandaşımız ile felç geçiren bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Gökçeada´dan alınarak, Çanakkale´ye tahliye edildi. Her iki vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.
Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterle Çanakkale'ye getirilen hastalar, 2 ayrı ambulans ile Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2022-01-12 23:48:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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