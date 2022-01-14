Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 113 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'Orsk', Marmara Denizi'nden saat 09.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi, saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Rus savaş gemisi 'Orsk', Ege Denizi'ne doğru yol aldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2022-01-14 11:37:04



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