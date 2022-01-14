Çanakkale'de geçen yıl 12 bin 236 konut satıldı

Çanakkale'de 2021 yılında 12 bin 236 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.

2021 yılında Çanakkale 12 bin 236, Balıkesir’de ise 34 bin 341 konut satıldı.

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