Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

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Çanakkale’de, balkondan düşerek hayatını kaybeden avukat, son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale Barosu’na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), 17 Ocak Pazartesi günü Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Oğuz Kaan Sokak'taki Troia Prestige1 Sitesi A Blok 5. kattaki evinin balkonundan bahçeye düşerek hayatını kaybetmişti.

Avukat Yurt için bugün Yalı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Çanakkale Baro Başkanı Soner Aydın, meslektaşları, yakınları ve aile fertleri katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Serkan Yurt’un cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

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