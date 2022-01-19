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Boş yağ varilinin patlayarak alev alması sonucu yaralanan belediye personeli öldü

DHA

Boş yağ varilinin patlayarak alev alması sonucu yaralanan belediye personeli öldü


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez belde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ali Şahin (36), belediyeye ait şantiyede kestikleri boş yağ varilin patlayarak alev alması sonucu ağır yaralandı. Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün Kepez belde Belediyesi şantiyesinde meydana geldi. Kepez Belediyesi'ne ait şantiyede boş yağ varili kesiminin yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Varilin alev alması sonucu Ali Şahin vücudunda yanıklar oluşarak, ağır yaralandı. Olay yerinde 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali Şahin, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Şahin, buradaki müdahalenin ardından İstanbul'un Kartal ilçesindeki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesindeki Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavisi süren Şahin, sabah saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetti. Şahin, yarın Kepez beldesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
Ali Şahin´in evli ve bir çocuk babası olduğu, eşi Demet Şahin´in ise 2'nci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2022-01-19 22:03:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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