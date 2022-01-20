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Boş yağ varili patlamasıyla ölen belediye personeli toprağa verildi

DHA

Boş yağ varili patlamasıyla ölen belediye personeli toprağa verildi


Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Kepez Belediyesi şantiyesinde kestikleri boş yağ varilinin patlayıp, alev almasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ali Şahin (36), toprağa verildi. Cenazeye katılan ve ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenilen Ali Şahin'in eşi Demet Şahin, tabutun başında güçlükle durabildi. 
Kepez Belediyesi'ne ait şantiyede, 18 Ocak'ta, boş yağ varili kesimi yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Varilin alev almasıyla vücudunda yanıklar oluşan Ali Şahin, kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından İstanbul'un Kartal ilçesindeki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin yanık merkezine sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavisi süren Şahin, dün hayatını kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi alınıp, Kepez'e getirilen Şahin için Kepez Merkez Camisi'nde öğle vakti namaz kılındı. Cenazeye Ali Şahin'in ikinci çocuklarına hamile olan eşi Demet Şahin, annesi Kıymet ve babası Mustafa Şahin, aile yakınları ile Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Kepez Belediyesi personeli katıldı. Cenazede Demet Şahin'in, tabutun başında güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Ali Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kalabaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2022-01-20 15:29:25

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